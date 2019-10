“Sería delicado que conflictos de transportistas particulares, generara de nueva cuenta imagen negativa del destino” Celestino Atienzo

San José del Cabo.- Celestino Atienzo, representante de transportadoras turísticas en Los Cabos destacó que la falta de una ley de movilidad en el estado sudcaliforniano es un problema muy añejo, que no le ha permitido modernizarse y avanzar en materia de transporte, pues se tiene un Congreso que principalmente es emanado del partido Morena y que se encuentran oponiéndose con el pretexto de que la autorización de las plataformas digitales para que pueda operar el servicio de transporte privado en el estado, aseguró, luego de que el martes en el Congreso del Estado se presentaron cientos de taxistas oponiéndose a dicha ley, asimismo, por falta de quórum al no presentarse diputados de Morena, se pospuso la lectura a dicha ley de movilidad que fue enviada por el Jefe del Ejecutivo del Estado en octubre de 2018.

“Por muchísimos años se ha venido retrasando la posibilidad de que el estado pueda modernizarse y avanzar en materia de transporte, e incluso con la propuesta tan atinada que hizo el gobernador Carlos Mendoza, para poder actualizar el transporte y muchos otros puntos que engloba, lo cual es necesario y justo para la ciudadanía sudcaliforniana, ya que es una modernidad que ha llegado no solo a Baja California Sur, sino a todo el país, hace muchos años hubo problemas muy graves que se pudieran generar de nueva cuenta ese tipo de situaciones, que ya se han dado, se han generado confrontaciones y detenciones, inclusive algunas apoyadas por la autoridad municipal, lo cual pudiera generar una imagen negativa del destino”.

Señaló que Los Cabos sigue siendo y es por hoy el principal destino turístico del país en cuanto a crecimiento, desarrollo, infraestructura hotelera que se está generando y la generación de empleos que es de suma relevancia para este país que está en crecimiento, por lo que considera sería muy delicado que por un conflicto particular de algunos grupos pudiera generarse de nueva cuenta una imagen negativa del destino de Baja California Sur y principalmente Los Cabos.

Hoy, lo más importante es que los diputados de Morena asuman su responsabilidad para la cual fueron electos.

“Desafortunadamente muchos de ellos salieron electos en una tómbola, y no tienen ni siquiera idea de qué se trata este tema, no tienen idea porque no lo han estudiado, no tienen experiencia o porque la mayoría de ellos, llegó por casualidad, por lo que actúan de acuerdo a un lineamiento que les mandan, desde el representante del Gobierno federal, Víctor Castro, así como el funcionario federal y ex gobernador, Leonel Cota que ha manifestado abiertamente estar en contra que esta ley se apruebe, sin embargo aquí lo importante es qué quieren los ciudadanos, así como hicieron con el Aeropuerto de la Ciudad de México, deberían de someter a consulta ciudadana la aprobación de las plataformas digitales en la ley de movilidad”.

Comentó que son sumamente lamentables las situaciones, donde han bajado a turistas de los vehículos cuando las plataformas digitales les están prestando un servicio, viniendo a traducirse en afectaciones directas al turista y por ende la imagen del destino, siendo estos casos los que ya no se quiere que se repitan, por lo que dijo estar totalmente de acuerdo en que las plataformas digitales sean reguladas, independientemente a las consecuencias que les pueda traducir tal acción, ya que lejos de verlo como una afectación, deben aprovecharlo como competencia leal que los motive a mejorar.

“Yo debo reconocer que a nosotros también nos afecta en la parte económica por la competencia que significa y la facilidad que tiene el turista de acceder a ese servicio pero estamos por supuesto en favor del desarrollo, del crecimiento, de la modernidad y si tenemos que competir contra eso, tenemos que prepararnos para hacerlo y dar los mejores servicios que ofrecemos para que el cliente siga prefiriendo nuestros servicios y de la misma forma, lo deberían de ver nuestros compañeros taxistas, que les debo de reconocer que han hecho grandes esfuerzos para mejorar su servicio y lo hacen muy bien, ahora solamente deben de adecuarse a la modernidad para meterse a la competencia”.

Para finalizar, hizo un atento llamado a los diputados locales en favor de esta ley de movilidad.

“El problema que tienen los legisladores locales es que hay un compromiso de sus jefes, quienes no les responden a la ciudadanía, sino a sus jefes políticos y no pueden tomar decisiones por sí mismos, por lo que yo le hago un llamado a los señores diputados a que vean que Baja California Sur está en una gran oportunidad de mejorar su movilidad y avanzar, pues somos el único estado con Sinaloa, que no liberaron el transporte en su momento, como se hizo en todo el país, por lo que debemos dejar de lado a un lado las posiciones políticas, los compromisos y hay que decirle a sus jefes políticos que ellos tienen una responsabilidad con los ciudadanos y es a ellos a los que se deben”.