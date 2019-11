Sería un error aplicar sanciones a ciudadanos que no acudan a las urnas a votar: Consejera de Derechos Humanos

Existen mejores opciones donde se tiene que hacer un estudio profundo y un análisis de porqué la ciudadanía no está votando y en general la ciudadanía no vota porque no cree en el sistema, porque se tiene en el conocimiento colectivo que el voto no sirve por cuestiones de corrupción y por tener un sistema en que la población piensa que está fallido, indicó.

· “El enfoque debe de estar en por qué los servidores públicos no están siendo cercanos a la población, qué cosas podemos hacer para que esos servidores cumplan con esa función de estar cercanos, si la están cumpliendo o no lo están haciendo; si tenemos mecanismos para medirlo o no, en caso de tenerlos por qué no se están ejerciendo; porque yo al menos no he escuchado que se sancione a un diputado por no ir a visitar su sector o no realizar audiencias públicas, ese tipo de cosas en las que está probado que incentiva el voto ciudadano”.