Serio rezago de servicios genera el acelerado crecimiento poblacional: empresario

Hace falta infraestructura básica como drenaje, alumbrado público, agua potable, también está el tema de la energía eléctrica y las cuestiones bancarias

Cabo San Lucas.– Gabriel Larrea, empresario y ciudadano de este puerto, dio a conocer que el crecimiento de Los Cabos ha dejado que algunos servicios básicos estén rezagados para el número de habitantes en el municipio, y no sólo a nivel social sino empresarial, además de que hace falta infraestructura básica como drenaje, alumbrado público, agua potable, también está el tema de la energía eléctrica y las cuestiones bancarias, por lo que autoridades locales deben gestionar ante la Federación los recursos necesarios para resolver esta serie de demandas básicas.

Resaltó que autoridades municipales y estatales deben buscar los mecanismos para atender esta demanda que crece aceleradamente, “tienen los gobiernos municipal y estatal que hacer las gestiones necesarias ante el Gobierno federal, no importa de qué partido sea, a los ciudadanos y a los empresarios eso no les importa”.

Así mismo, dijo que Los Cabos necesita más energía eléctrica, por lo que se requiere la gestión del gobernador Carlos Mendoza; de igual manera otro asunto es la instalación de cajeros automáticos y bancos, debido a que las sucursales no son suficientes para el número de usuarios, ahora todo el dinero se quiere bancarizado, todo a través de transferencias electrónicas, por lo que se requieren más cajeros electrónicos, se necesita un mejor servicio de redes de internet y redes de teléfono.

Concluyó diciendo que Los Cabos necesita armonizarse en cuanto a su desarrollo poblacional y dotación de servicios básicos, debido a que hay una gran brecha que de no atenderse puede ahondarse más.