Servicio a domicilio y para llevar en restaurantes cada día con menos demanda

Daniela Pérez

La Paz.– La industria restaurantera en la ciudad de La Paz abrió sus puertas y actualmente más del 40% de los establecimientos ofrecen su alimentos para llevar; sin embargo, Julia Lorena Hinojosa Oliva, presidenta de Canirac en Baja California Sur, señala que el servicio a domicilio cada vez es menos solicitado, al mismo tiempo que las ventas descienden.

De igual manera, señaló que hasta el momento la reactivación de los sectores de la construcción y de la minería no ha representado un aumento en las ventas del sector restaurantero, sin embargo, se encuentran a la espera de que las ventas crezcan después de la primera quincena de junio.

“No ha significado absolutamente nada, si lo quieres ver desde el punto de vista de que hemos tenido más trabajo por ellos, la verdad es que no… En cuanto empiecen a trabajar y les paguen la primera quincena a ese sector de la construcción, estamos deseosos de que se vea una mejoría en la venta de los restaurantes”, expresó.

Recalcó que el sector restaurantero ha padecido de un gran abandono por parte de los tres niveles de Gobierno durante la pandemia, a los que perciben indiferentes ante sus necesidades.

“Ya estamos a dos meses y medio de los cierres de los negocios y no hemos visto nada de apoyo. Los 25 mil pesos que nos dieron, cada quien lo utilizó para el rubro más urgente, lo primordial era el pago de nómina… Hemos metido escritos a los tres niveles de Gobierno y no hemos visto nada, solamente por gobiernos cerrados, con oídos sordos, eso da mucha tristeza, da impotencia”, concluyó.