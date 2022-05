El servicio de agua potable mejorará; la meta, 2 años

La firma del convenio “Pacto por Los Cabos” va traer proyectos importantes que buscan garantizar el derecho al acceso del agua potable.

Lejos de la inversión de más de 3 mil millones de pesos para la ampliación, construcción de la planta desalinizadora y mejoras en la red de agua potable, lo que se busca es poder atender los más de 155 sectores que no reciben de forma adecuada el suministro de agua potable, dónde se espera que el Organismo Operador Municipal del Agua Potable (OOMSAPAS) mejore su eficiencia en un 75%, esto de acuerdo con el titular de la dependencia Ismael Rodríguez Piña.

“Es una necesidad de 407 litros por segundo o con estos dos proyectos que estaremos dando inicio en los últimos días. Como ha mencionado nuestro alcalde Óscar Leggs la ruta crítica comienza en el mes de junio; posteriormente a esos 24 meses lograremos sumar 250, más 405; 655 litros por segundo más al volumen que ya se produce en el municipio de Los Cabos. En ese sentido vamos a una primer etapa de elevar esa eficiencia física de un 75%, en los más de 155 sectores que se tienen aquí en esta delegación.”

Referente si la obra se cumplirará en tiempo y forma, dónde se estipula un tiempo estimado de 24 meses para que entre en operaciones tanto la ampliación de la planta desalinizadora y la nueva planta; Rodríguez Piña recalcó que estos proyectos se llevan bajo un contrato estipulado y la creación de un fideicomiso para que se cumpla todo lo estipulado en los convenios.

“Existen fideicomisos, líneas de crédito contingentes para cada uno de los proyectos. De entrada garantiza la obligación contractual. En su momento los procesos de licitación, generaron en casa uno de estos proyectos como la ampliación de la desaladora que hoy estuvimos firmando. Forma parte de una obligación contractual entre las partes, y en ese sentido los gobiernos federales, con sus entes y las dependencias que tienen a ver el seguimiento, edificación y la entrega de la obra.”

La nueva planta producirá al menos 250 litros por segundo, añadiendo que con la aplicación se producirán 205 lps, es decir, un total de 655 litros, en este mismo sentido el alcalde Óscar Leggs Castro agregó que la mejora de la distribución del agua potable mejorará paulatinamente; reiterando que con la operación del pozo 8 y 10 les está permitiendo poder mejorar el servicio al dotar a la red 120 litros por segundos extra.

“El tema de los tandeos lo comentaba que eso es asunto que nada tiene que ver con la desalinizadora, esto es a mediano y largo plazo. Lo que nos va ayudar la ampliación es ir aumentando paulatinamente durante los meses los litros por segundo hasta llegar en dos años a 405 litros por segundo. Ya tenemos el pozo estrella que da 22 litros por segundo y estamos analizando otro pozo chileno que nos va dar otros 22 litros por segundo. Estamos buscando incorporar a la red para reducir los tandeos.”

De momento existen 13 colonias que no cuentan con el servicio de agua potable, ante esto el director del Organismo Operador del Agua Potable de Los Cabos, resaltó que el proyecto de Mejora Integral de Gestión (MIG) no solo se atenderá a los ciudadanos que no cuentan con agua potable; se buscará erradicar por completo los derrames tanto de agua potable, como de agua residual que afectan constantemente los diferentes puntos de la geografía municipal.