Servicios Públicos asegura la recolección de basura en las zonas irregulares de Los Cabos

Los Cabos.– “La ciudadanía es primero”, es el mensaje que en reiteradas ocasiones ha expresado la alcaldesa Armida Castro Guzmán, en referencia a que cada ciudadano que radica en Los Cabos merece las mismas atenciones, sin distinción; por ello, la Dirección General de Servicios Públicos mantiene constante el servicio de recolección de basura en las zonas irregulares de San José del Cabo y Cabo San Lucas.

“Al entrar la XIII administración fue un compromiso que nos encargó nuestra alcaldesa Armida Castro, que les ayudáramos en lo posible”, dijo al respecto el titular de la dependencia, Roberto Sandoval Montaño.

En ese orden de ideas, Sandoval Montaño compartió que cada domingo se están atendiendo zonas como: Vado de Santa Rosa, La Ballena, Puerto Nuevo e Invasión Caribe, por mencionar algunas de las áreas a las que se les brinda servicio.

Agregó que normalmente se estaban enviando 4 camiones para atender dichos sectores, pero se han reforzado estas acciones, incrementando a 10 unidades para San José del Cabo y 10 unidades para Cabo San Lucas, con la finalidad de retirar una mayor cantidad de basura: “se recolectaron la semana pasada, alrededor de 100 toneladas tan solo en las invasiones”.

Para finalizar, el servidor público afirmó que hay zonas por donde no se pasa, no porque no se quiera atender, sino porque hay cables eléctricos a baja altura y los camiones recolectores no pueden acceder a dicha zona; por lo que invitó a la ciudadanía a colaborar con la dependencia, destinando un lugar accesible para depositar sus residuos y que el personal a cargo de estas labores, pueda acceder y llevar a cabo el retiro eficiente de la basura.