Servicios Públicos inicia instalación de 24 luminarias sobre el camellón de la carretera Transpeninsular en San José del Cabo

Los Cabos BCS., 11 Dic (Gobierno de Los Cabos). Como resultado de las diversas gestiones por parte de la Dirección General de Servicios Públicos, se inició con la colocación de 24 luminarias en el tramo de la carretera Transpeninsular, desde los semáforos –salida y/o entrada de Cabo San Lucas- hasta el plantel del Cobach 02 en San José del Cabo.

En ese sentido, el director de la dependencia Roberto Sandoval Montaño, expresó que de la “Y” al Cobach, no existía ningún tipo de iluminación y estos trabajos, se lograron gracias a las diversas gestiones, en las cuales se involucraron recursos del municipio, así como de la dependencia a su cargo, y sobre todo mucha voluntad de hacer correctamente las cosas, en beneficio de la población, que da como resultado la instalación de dichas luminarias en el primer plano, y se tiene contemplado la segunda parte, que comprenderá del Cobach 02, hasta las instalaciones de las oficinas de Tránsito en la cabecera municipal.

El servidor público comentó que estas acciones son resultado de la supervisión que ha se ha hecho en las calles, y en la que se constató que había la necesidad de atender dichas áreas, ya que no se contaba con la iluminación adecuada. “Tenía años, desde la época del Ingeniero Narciso Agúndez, que algunas zonas no fueron atendidas y no existía alumbrado público”.

Por último, Sandoval Montaño señaló que van a continuar atendiendo diversos puntos que ya se tienen identificados; al tiempo que agregó que entrando el año, se contará con un mayor presupuesto, y con ello, mayores acciones.