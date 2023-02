Sesiona el Indem para establecer presupuesto y convenios

El Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos (Indem) llevó a cabo su sesión extraordinaria con la Junta de Gobierno.

Los puntos más sobresalientes de la orden del día fueron, en primer lugar, la solicitud del presupuesto de ingresos y egresos para el año 2023 y, en segundo lugar, la solicitud del convenio de colaboración del grupo “Inter Soccer Management S. A. de C. V. Los Cabos United”.

En el primer punto abordado, el encargado de despacho del Indem, Ricardo Hernán Manríquez Castillo, tomó la palabra para exponer el presupuesto autorizado ante el Cabildo, que fue de 22 millones 337 mil 370 pesos, el cual, explicó, es para la operatividad de todo el Instituto.

Manríquez explicó que en este 2023 se tiene doble olimpiada; la primera a llevarse a cabo en febrero y de la que el municipio será la sede para las disciplinas de atletismo y voleibol de playa, mientras que el segundo proceso olímpico estatal se desarrollará en noviembre, para lo cual se requiere inversión en uniformes y viáticos, tanto de competidores, como de entrenadores que participen en competencias o fogueos fuera de Los Cabos.

Los rubros en los que se desglosan los recursos del Instituto son cinco: becas deportivas, olimpiadas, deporte social, infraestructura deportiva y modernización institucional; esto se divide en los 12 meses del año, no obstante, enero y febrero, así como noviembre y diciembre son los de mayores egresos por los compromisos de juegos estatales.

El siguiente punto en la orden del día fue explicado por el encargado de despacho del Indem, en el cual aclara que en el año 2022 no se estableció, por escrito, el convenio de colaboración entre el Indem y el grupo “Inter Soccer Management S. A. de C. V. Los Cabos United” en el que el grupo deportivo se compromete a ceder al Indem el 16% de las entradas en los partidos de local.

El año pasado, entre las organizaciones de deportes profesionales como Pelícanos y Choyeros en básquetbol y Los Cabos United en fútbol, se logró una recaudación de $125,000.00 por concepto de entradas; dichos ingresos fueron destinados para las disciplinas de tiro con arco, boxeo y tiro olímpico.

En la Junta de Gobierno se estableció como acuerdo que el destino de los apoyos recibidos a través de convenios, se decidirá en asambleas extraordinarias, para que exista transparencia en la asignación de los recursos.

Por otro lado, Saraí Ramos, quien asistiera como invitada a la sesión, abordó el tema del mantenimiento de las áreas deportivas; Ramos cuestionó sobre si ya se tiene programado el mantenimiento para las unidades deportivas, ya que existen muchas quejas de padres que exigen la atención a las unidades.

Ricardo Manríquez comentó al respecto que mes con mes se tiene un presupuesto de 200 mil pesos de apoyo a las luminarias; en febrero, será habilitada la unidad en San Bernabé y así se trabajará mes con mes de acuerdo a los levantamientos estadísticos de necesidades que ya se tienen en los parques de mayor demanda y necesidad; como tal, no hay un programa anual, es un programa mensual y en enero no se pudo llevar a cabo porque aún no se recibían los recursos asignados al ejercicio 2023, sin embargo, en febrero se iniciará con los trabajos en cada una de las zonas que así lo requieren.

De esta manera quedaron aceptados los acuerdos en la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Indem y se realizaron recomendaciones por parte de los miembros al titular de la dependencia, a someter a votación las decisiones de ingresos, porcentajes, convenios y asignación de recursos para tener mayor transparencia en los movimientos de recursos generados en 2023.