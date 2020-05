Sesionará Cabildo de Los Cabos en la sala de juntas del Indem

Los Cabos.– Con la finalidad de celebrar las sesiones ordinarias o extraordinarias que correspondan -durante el periodo que permanezcan las restricciones establecidas por las autoridades de Salud-, el pleno del Honorable Cabildo de Los Cabos, aprobó por mayoría de votos el punto de acuerdo presentado por la Alcaldesa municipal, mediante el cual se declaró como recinto oficial la sala de juntas del Instituto del Deporte Municipal (Indem) de Los Cabos.

La sala de sesiones de Cabildo “Profesor Juan Pedrín Castillo” es histórica y data desde el inicio de los Ayuntamientos en Los Cabos, sin embargo, es muy pequeña y no cubre las necesidades, protocolos o medidas que marca el sector salud, informó la Primera Edil cabeña al término de la reunión, donde-cabe destacar-, imperó la sana distancia entre los presentes.

“Con la idea de poder establecer un recinto oficial provisional, fue conveniente tener un espacio alternativo; este espacio será la sala de juntas del Instituto del Deporte, hasta que sea seguro y no se ponga en riesgo a los medios de comunicación ni a los mismos compañeros ediles a la hora de sesionar”, precisó.

Asimismo, destacó que durante la sesión, en donde se solicitó que sólo se presentarán los integrantes necesarios para quórum -con la intención de no extralimitarse en el tema de los espacios cerrados- y fue aprobado el punto de acuerdo en discusión.“Indem nos da un espacio más grande, pero no como para garantizar la entrada a muchas personas y, en ese sentido, es necesario hacer consciencia y ser congruentes con lo que estamos haciendo; si estamos pidiendo a la sociedad que se cuide y si queremos erradicar el tema del virus, también tenemos que poner el ejemplo”, concluyó la Primera Edil.