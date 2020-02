Setues BCS contra la apertura comercial del Dorado

La Paz.- El Gobierno de Baja California Sur buscará participar en el Foro “Voces diversas, convergencias posibles” que realizará la Cámara de Diputados sobre la posible apertura comercial del pez dorado y “levantar la voz en contra”, así lo informó Luis Humberto Araiza López, titular de la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad (Setues).

El funcionario estatal dijo que será él quien buscará un espacio dentro de dicho parlamento porque no están de acuerdo con que se libere a este pez por la afectación al turismo, en este caso, a la pesca deportiva que se basa en esta especie.

“Estoy seguro de que hay más beneficios el considerarlo en la pesca deportiva que llevarlo a la pesca comercial que, además, haría un daño ecológico terrible; entonces, el pronunciamiento es que no estamos de acuerdo”. Dijo el títular se Setues.

Abundó en que son cerca de 12 entidades federativas que cuentan con pesca deportiva y que están en contra de esta liberación.

“… Creemos que puede ser la puerta para otras especies y aúna afectación al medio ambiente”. Comentó Luis Humberto.

Cabe recordar que, desde la Cámara de Diputados, poco antes de concluir el 2019 una legisladora presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable para una eventual apertura a la liberación comercial del pez dorado.

A pesar de que esta iniciativa fue posteriormente retirada, ahora se organizará dicho foro en la Ciudad de México para conocer la postura de todos los sectores sobre el tema.

Finalmente, dijo que hay una iniciativa por parte de Estados Unidos en el que “probablemente” no compren o no consideren al dorado como pesca comercial o no le compran a países que lo están haciendo de manera comercial.

“No le veo futuro a esa iniciativa y esperamos que se reconsidere”. Comentó Luis Humberto