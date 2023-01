Shakira estrena nueva canción junto a Bizarrap contra su ex

Los rumores eran ciertos, ¡la loba está de regreso! Este miércoles las redes sociales explotaron con el lanzamiento de “Music Sessions #53”, el nuevo single del productor argentino Bizarrap junto a Shakira y en el que la colombiana lanza fuertes indirectas hacia Gerard Piqué y su actual pareja, Clara Chía.

“Comenzamos fuerte”, dirían por ahí. Si bien los fanáticos de Shakira habían estado especulando esta semana, sobre un nuevo tema y una posible colaboración, luego de que se viralizara la frase “una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, no fue hasta el día de hoy que se confirmó el dueto entre la barranquillera y el DJ, con un éxito que a tan solo horas de ser publicado, alcanzó poco más de las 16 millones de visitas.

Y es que la intérprete de “Waka Waka” no deja de sorprendernos desde su éxito “Monotonía”, pues al darse a conocer el fin de su relación con el español, el público supo que se vendría un álbum bastante fuerte en el que dejaría fluir hasta sus más oscuros sentimientos.



Por lo que ahora, en la “Sesión número 53” podemos ver una gran cantidad referencias tanto hacia Piqué como a su actual novia, siendo “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, “Yo contigo ya no regreso, ni me llores ni me supliques”, una de las frases con las que confirma la infidelidad del futbolista. Otras de las frases que llamaron la atención en la pista son: “Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música perdón que te sal- pique” y “Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena”, donde utiliza un juego de palabras para mencionar sutilmente el nombre de ambos.

Es así que este tema se volvió trending topic, alcanzando grandes reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube y desatando una ola de memes como los que te compartimos a continuación.

El Twingo después de escuchar la Session de Shakira. pic.twitter.com/HNM62p7LE1 — Whitney (@WhiitEch) January 12, 2023

Piqué escuchando la session de Shakira pic.twitter.com/BvE75uau0Y — RANDOM (@Randeidad) January 12, 2023

Yo escuchando por décima vez la canción de Shakira con Bizarrap: pic.twitter.com/K3HxpjMZBd — Barrios (@nabama14) January 12, 2023