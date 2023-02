Shakira habla tras su separación con Piqué y sus sencillos

Tras el boom mediático en torno a la cantante Shakira, por primera vez la colombiana habla de cómo se siente por su separación con el futbolista Gerard Piqué, así como de sus más recientes sencillos.

“La vida ha decidido colocarme a veces incómoda para darme un entendimiento de cómo viven los demás. A veces siento que he vivido más de una vida, como los gatos, estoy en mi séptima vida”, platicó.

La cantante expuso que a lo largo de su carrera y de su vida ha experimentado diversos escenarios, desde estar en lo más alto del éxito, pero también en lo más bajo, pero de cada situación ha aprendido a vivir con el dolor y con las emociones que le provocan.

“He vivido la riqueza. La pobreza, la discriminación, el prejuicio para cambiar mi punto de vista. Me doy cuenta de que el dolor es una emoción, nos la pasamos evitando el dolor, es parte de la vida, está siempre ahí, asomando la cara”, comentó.

Shakira, en este momento de su vida se dice “fuerte”, pues dejó atrás a una mujer que creía débil, así mismo, asegura que descubrió cualidades que no sabia que poseía.

“Voy de subida, pero ahora ya tengo más confianza en mí misma, lo difícil para el humano cuando enfrenta situaciones inesperadas es que no sabemos cómo reaccionar. Yo no sabía que podía llegar a ser fuerte, siempre me creí frágil. Hay que tener fe en uno mismo”.