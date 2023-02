Shakira y Karol G contra sus ex; lanzan “TQG” y es un éxito

Shakira lo hace de nuevo, ahora acompañada de Karol G la noche del jueves estrenaron su sencillo “TQG”, y juntas arremeten contra Gerard Piqué y Anuel AA; por supuesto fue todo un éxito.

En solo 11 horas la canción superó los 11 millones de vistas y casi los dos millones de likes y también es tendencia en redes sociales.

Entre candentes bailes, las cantantes plasman el sentimiento de ver a sus exparejas con novia nueva, pero también les dicen que ya fueron superados.

“Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se olvidó y eso es lo que te tiene ofendido y hasta la vida me mejoró, por acá usted ya no es bienvenido, Lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia yo me río”.