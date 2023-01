¿Shakira prepara nueva canción? ¿Se acerca colaboración con Karol G?

Las redes sociales explotaron este lunes con un sin fin de teorías entre los fanáticos de la cantante colombiana Shakira, pues en las últimas horas empezaron a circular una serie de imágenes y videos que podría ligar a la barranquillera con un nuevo éxito y hasta una posible colaboración.

Según lo dicho por los admiradores de la intérprete de “Pies descalzos”, fue posible ver sobrevolar la frase “Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú”, seguido de la fecha “11/o1/23”, en las costas del Mar del Plata, Buenos Aires y algunas partes de Miami. Las presuntas pruebas fueron publicadas por una cuenta verificada de Twitter llamada @ShakiraMedia, cuya descripción dice “¡La Loba está de regreso… Enero 11!”.

The She Wolf is back on January 11th! 🐺🚨 ¡La Loba está de regreso este 11 de enero! pic.twitter.com/UT0Kxh757X

— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 9, 2023