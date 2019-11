Sharon Stone recrea cruce de piernas de “Bajos instintos”

*Envía mensaje de empoderamiento

México, 11 Nov (Notimex).– La actriz Sharon Stone dio un mensaje de empoderamiento mientras recreaba la escena de cruce de piernas de la película Bajos instintos, en la que dio vida a “Catherine Tramell”, en 1992.

Stone, quien recibió este fin de semana el premio a Mujer del Año por parte de una revista en Berlín, Alemania, aseguró que la controvertida escena en la que “Tramell” decide actuar de forma provocativa para desviar la atención de su culpabilidad durante un interrogatorio al cruzar las piernas.

“Ha llegado el momento de que decidan quiénes son. Ya es hora de decidir qué van a hacer con la parte más tierna, importante, hermosa, salvaje, apasionada e importante de ustedes mismos. ¿Qué van a hacer con ella?”, indicó la actriz a los asistentes, a quienes invitó a imitar sus movimientos.

Tras recibir el reconocimiento, Sharon Stone pidió una silla para sentarse sola en medio del escenario y desde ahí recordó lo que sucedió durante el rodaje de la escena en la que también aparece Michael Douglas.

“Hace algunos años, antes de que se nos permitiera ser quienes somos en nuestros pequeños pueblos, yo estaba sentada en un estudio cuando mi director me dijo: ‘¿Me puedes pasar tu ropa interior?, porque la estamos viendo en la escena y no debería verse. Pero no veremos nada’. Y yo dije: ‘Sí, claro’. No sabía que este momento cambiaría mi vida”, relató.

La actriz pidió a los asistentes que replicaran el cruce de piernas, “lo que me gustaría que hicieran es que pongan los pies en el piso como lo estoy haciendo yo, todos ustedes, y así quiero que se unan a mí en el momento que cambió mi vida. Listo, rodando”.

“¿Se sienten empoderados? Puede ser que no. Hagámoslo de nuevo”, dijo y cruzó nuevamente las piernas y se quedó mirando a la audiencia y les dijo “cada uno de ustedes tendrá un momento como el que tuve yo, un momento que cambiará sus vidas, pueden darse cuenta de que está pasando o puede que no. Pero lo tendrán si es que ya no lo tuvieron y van a ser responsables por él (…) Y la gente les hará preguntas muy difíciles, si aún no se las han hecho. Así que, el momento de decidir quiénes son, es ahora”.

En ese sentido, exhortó al público a asumir y respetar sus decisiones “porque todos tenemos el derecho de ser poderosos en cualquier forma de sexualidad que elijamos. Deben presentarse a sí mismos de forma que los respeten de manera gentil y amada”.