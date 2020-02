Sí afecta a gobiernos no cobrar impuestos a autos extranjeros: Finanzas BCS

La Paz.- Aun cuando no se tiene una cifra de cuánto se deja de percibir en la recaudación de impuestos por internar vehículos extranjeros, sí termina por afectar a los tres órdenes de gobierno, declaró Isidro Jordán Moyrón, titular de la Secretaría de Finanzas y Administración en Baja California Sur.”

“No te sé decir un número como tal, se habla de distintos números y se habla de un número muy importante de vehículos que están ilegalmente internados en el país; el país ha dejado de recibir recursos por la importación de estos vehículos, y el Estado ha dejado de recibir recursos por los derechos que habría de pagar Y la legalización de los vehículos, pero que también afecta directamente a los municipios, porque lo que hacemos nosotros es tener la facultad de los derechos municipales, como son los derechos vehiculares, que lo que captamos se lo reintegramos mes a mes a cada uno de los municipios de acuerdo a su mejor esfuerzo que hicieron en el último año”, explicó.

Detalló que en algún momento hubo un decreto que permitió la internación de vehículos, pero que sólo fueran de carga y para el trabajo; no obstante, se distorsionó y empezaron a entrar vehículos de otro tipo, desde pequeños, compactos y hasta deportivos.

“Pero sí, se tiene que poner una solución, pero no es una solución que quede en manos del Estado, tiene que ser un criterio de una política pública federal para efecto del tratamiento que se le va a dar a ese número de vehículos; como te digo, cuando nació, nació con una buena intención para legalizar los vehículos de trabajo de carga que ya estaban en México”.

Añadió que han tenido pláticas, especialmente con la administración federal anterior sobre de qué manera se puede realizar algún ordenamiento al respecto, dijo que se estuvo revisando, pero finalmente no se dio. Con la nueva administración, también se ha buscado generar algún decreto para los vehículos que ya estuvieran internos en el país, “pero todavía no está el pronunciamiento y por eso nosotros no nos podemos manifestar, además de que no tenemos capacidad para poder hacer la revisión y la facultad para poner orden a cada uno de estos vehículos”.