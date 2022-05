Que siempre sí confiscarán vehículos robados que intenten regularizarse

El gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío, declaró que serán detenidos los vehículos que resulten con reporte de robo en el proceso de regularización, contradiciendo a las recientes declaraciones por parte de la secretaria de Finanzas del Estado, Berta Montaño Cota, tras haber dado a conocer que no se procedería.

El mandatario estatal informó ante los medios de comunicación que aunque Finanzas no cuente con la facultad para detener las unidades, sí, se apoyará a las autoridades con la intención de fortalecer el orden:

“Si hay autos con reporte de robo, no podrá regularizarse y ya les explicaron el por qué, la plataforma no les deja regularizarse, nosotros no tenemos la autorización, pero si llega, tendremos que ayudarle a la policía” informó.