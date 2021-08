Si lo acusan y es inocente que no huya: López Obrador a Ricardo Anaya

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no tiene nada que ver con la presunta investigación que acusa Ricardo Anaya Cortés y si el panista es inocente como presumen que no huya ni se ampare.

“Ya no es el tiempo de antes: puede haber políticos presos, pero no presos políticos”. Por medio de un mensaje en sus redes sociales, el titular del Ejecutivo dijo que si la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya; “que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad”.

Esta mañana por medio de un video el excandiato presidencial del PAN acusó al presidente López Obrador de que lo quiere meter a la cárcel y adelantó que le van a iniciar un proceso judicial por las declaraciones en su contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, detenido e investigado por corrupción.

“López Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en el 2024. No quiere que yo sea candidato. Y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo”, dijo