Si García Luna resulta culpable se recuperará lo robado: AMLO

Andrés Manuel López Obrador manifestó que espera que el juicio que se está efectuando en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad no será un fiasco y afirma que de comprobarse la culpabilidad del exfuncionario, su gobierno buscará recuperar todo el dinero robado.

“Vamos a esperar, no nos adelantemos si se demuestra que recibía dinero, sobornos, si él se quedaba con el dinero o había reparto del botín, (…) cómo van a tener tres años detenidos a unas personas, lo llevan a juicio y no tienen pruebas, eso será un fiasco, además de una injusticia”, expresó el presidente.

En cuanto al poder recuperar los recursos públicos que García Luna pudo tomar del erario de México para hacerse de su patromio, López Obrador señaló que si los cargos se demuestran sin duda, su gobierno los reclamará para que los devuelvan.

“Lo estamos planteando ya en general, en todos los casos, lo que es dinero de México lo tiene que regresar a México, aunque sean juicios que se lleven a cabo en Estados Unidos, nos tienen que devolver el dinero, sea la cantidad que sea. Eso lo hemos venido planteado en todos los casos”

Finalmente y en cuanto a los supuestos de que los abogados solicitan que no se involucre autoridades de Estados Unidos, comenta no entender el ¿por qué no?.

“Me imagino que fueron acciones concertadas, eso es una, yo soy de la idea de que si estuvieron involucradas autoridades de Estados Unidos, que sean llamados a declarar y que participen”.

García Luna es llamado a juicio

El pasado martes, García Luna compareció en la primera jornada de selección del jurado que dirimirá su responsabilidad en la acusación en su contra por narcotráfico y aceptar presuntos sobornos por parte del Cártel de Sinaloa, a cambio de facilitar las operaciones del grupo.

Fiscales estiman que el juicio podría durar unas ocho semanas, durante las cuales se presentarán diversas pruebas y a decenas de testigos, entre ellos exmiembros del Cártel de Sinaloa y otros narcotraficantes. No está claro aún si García Luna hará declaraciones en su propia defensa.

Abogados descartan trato

César De Castro, abogado de Genaro García Luna, descartó que su cliente recibiera alguna oferta para un acuerdo de colaboración o de culpabilidad y negó que por su parte exista interés en acogerse a una figura de este tipo.