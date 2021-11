Si yo no fuera presidente, México sería un caos: AMLO

Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de no haber ganado las elecciones del 2018 sería un caos, asegurando que sin él, México estaría hundido y habría más muertos por COVID:

“Si no se hubiese dado el cambio en el 18, ya Pemex estaría en bancarrota, la CFE lo mismo, y un caos en el país. No soy adivino pero tengo sensibilidad, si no se hubiera cambiado esa política de saqueo, el país estaría hundido”.