‘Si no puede con el paquete, que renuncie’: Fernández del Castillo a Diputada que busca liberar el dorado

Los Cabos.- Enrique Fernández del Castillo, presidente para la Fundación de la Conservación de los Peces Picudos denominó el foro que se encuentra convocando la Diputada Federal de Morena para la liberación del dorado para pesca comercial como ‘amañado y hecho a forma’. De igual forma solicitó a la diputada que ‘si no puede con el paquete, que renuncié’, destacando que es una verdadera vergüenza el que no esté informada de la severa afectación que podría estar causando a México.

“Si no puede con el paquete, que renuncié, es una vergüenza, si no piensa y no recapacita y no se pone a investigar, le hace daño a México, renuncié eso sería lo menos, no podemos seguir con esta inmoralidad de los legisladores, ya que esta diputada solo tiene dos propósitos: o conseguir luces y votos para lograr un puesto de elección, ¿Que está buscando la señora? Pues el voto, ese sería el menos mal pero en estas cosas en donde llevamos más de 30 años viendo como la gente que hacen caso omiso de todos los estudios que existen internacionales así como económicos y del porqué se protegió El dorado en México y los resultados positivos de haberlo protegido, y siempre hay lana detrás, y esta idea de liberar El dorado sólo beneficia a los coyotes, al intermediario y al narcotráfico, señor lo demás pues que lo piensen los demás, y la señora no nos da explicaciones a la ciudadanía, sólo quiere que le digamos todo para ella recolectar la información ejecutar la y nos va a decir lo que le dé la gana, es inaceptable seguirá haciendo política pública de esa manera tan inmoral”.