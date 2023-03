SICT suspende aumento en costo de casetas de Capufe

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dio a conocer que el aumento en el costo de las casetas de Caminos y Puentes Federales (Capufe), que se implementaría a partir de este miércoles 1 de marzo, está suspendido hasta nuevo aviso.

Mediante un comunicado en sus redes sociales, la dependencia federal anunció que no se daría el incremento anunciado desde hace semanas, sin dar explicaciones para esta marcha atrás.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes @SCT_mx informa que las autopistas operadas por @CAPUFE y #FONADIN no incrementarán sus tarifas este primero de marzo. Cualquier ajuste será comunicado en su oportunidad. — SICT México (@SCT_mx) March 1, 2023

El incremento al costo de las casetas se dio a conocer, e implementó, desde principios del 2023. Algunos concesionarios incluso elevaron los precios hasta en 40%.

No obstante, las autopistas de Capufe no tendrán dicho incremento, aunque esto no significa que el resto de empresas concesionarias deban regresar a sus costos anteriores.