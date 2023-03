Siddharta: pareja de Yuya, es acusado en tendedero feminista por supuesto abuso sexual

Como parte del Día Internacional de la Mujer, es usual que diversos colectivos feministas publiquen en redes sociales, en espacios llamados “tendederos virtuales” denuncias anónimas de mujeres que han sufrido algún tipo de abuso, violación o violencia. En esta ocasión, el cantante Siddharta fue señalado en una de ellos, supuestamente, por haber abusado sexualmente de una mujer en 2018.

La denuncia realizada en contra de la actual pareja de Yuya data de 2018, fecha en la que dicha mujer aseguró que mientras sostenía relaciones sexuales con el músico, le pidió que parara y este supuestamente se negó.

“Una vez estaba teniendo relaciones con Jorge Siddhartha, le pedí que parara porque ya no quería y me dijo que esperara a que acabara. Tuve que gemir de los nervios y me dijo ‘¿ves que sí te está gustando?’ Estas palabras se me van a quedar grabadas toda la vida”, se lee en la publicación.

La denunciante detalló que el hecho se dio en el after de un concierto del músico, cuando al entrar a su habitación y sostener un encuentro sexual, hubo un momento en el que ella no se sintió cómoda con una posición específica que él le pidió. Por lo que le expresó en varias ocasiones que no quería realizarla. Mencionó que era tanta su insistencia que hubo un momento en el que quiso frenar el encuentro, sin embargo, el cantante le dijo que esperara a que terminara.

Explicó que, supuestamente, no dijo nada más por el miedo de que el compositor le hiciera daño, ya que aseguró, él tenía el control de su cuerpo en ese entonces.

“Creo que la mayoría de las personas que han sufrido un abuso sexual también han fingido que les gusta para que eso termine ya. Al momento de hacerlo me dijo: ¿Ves cómo sí te está gustando?’ Terminó y me fui, incluso me preguntó si estaba bien, porque nadie le había dicho que no (supuestamente)”, dijo la usuaria.

Dijo que las personas que la acompañaron esa vez, pudieron notar que ella no se encontraba bien después del hecho. También informó que no dará a conocer su identidad, debido al riesgo que conlleva como amenazas de muerte. Finalizó pidiéndole a las mujeres denunciar cuando ellas se sientan listas y no cuando los demás se los pidan. Asimismo, aseveró que no le importa si le creen o no, solo que no se dejen cegar por el fanatismo.

“Mujeres, no importa, cuánto tiempo les tome decirlo, ustedes lo harán cuando estén listas, no cuando la gente lo crea necesario. Siempre nos van a tachar de exageradas, locas o de querer llamar la atención, pero eso no cambia nuestra historia. No importa si ya estabas ahí, cómo ibas vestida o con quién estabas, ¡No es no!”.