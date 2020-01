Signan convenio de colaboración Colegio de Arquitectos Los Cabos e ITES en pro de proyectos ejecutivos

San José del Cabo.- El Colegio de Arquitectos de Baja California Sur, sección Los Cabos, firmó convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos (ITES), con la finalidad de trabajar de manera coordinada en proyectos de relevancia para la comunidad; como por ejemplo, en los esquemas de solución a los cruces peligrosos del Corredor Turístico.

Además de coadyuvar también con la Semana de Arquitectura, serán cinco las principales tareas en el tema de la Transpeninsular: proyecto nodo vial del puente chaparro o zona de ingreso a CSL y vialidad estrella que une a ese puente con la Leona Vicario, el nodo vial a la altura de la Universidad de Tijuana, tramo del Cerro Colorado y glorieta de Fonatur.

Al respecto, el director del ITES Los Cabos, Adalberto Pérez Pérez, comentó que la recomendación es no hacer proyectos al vapor sin normatividad ni reglas de operación, porque luego se convierte en una problemática social, esto quiere decir estar en contacto con la unidad de inversión de Hacienda para capacitar tanto a arquitectos y personal de nosotros, para elaborar y poder evaluar los proyectos de manera social, sostuvo.

Asimismo indicó que todos los proyectos al final tienen una repercusión social pero nadie evalúa, todos opinan pero nadie con un documento técnico que pueda validar información; por eso, si no hay estudio técnico y social, nadie puede tener la razón.

“Nosotros tenemos que trabajar como institución de educación Superior en esa metodología, el compromiso es que el proyecto que está presentando el arquitecto lo podamos llevar a un documento con objetivos, metas y con un programa de trabajo bien definido para que pueda funcionar, cómo van a llegar los estudiantes a aplicarlos por qué colonias empezar, qué recursos requerir; hay que hacerlo muy ordenado de manera profesional, no sacar proyectos u obras al vapor u ocurrencias”, insistió.

Puntualizó el director Pérez Pérez que al firmar el Colegio de Arquitectos con el ITES, está firmando con el Tecnológico Nacional de México, representando a más de 300 tecnológicos en el país, siendo la institución educativa más grande a nivel Latinoamérica.

“Somos una institución académica que tiene más matrícula y profesorado, esto quiere decir que algunas especialidades, algún tema en especial que no pueda tener el Tecnológico Los Cabos, seguramente lo vamos a encontrar en alguno de los 300 tecnológicos del país, esa es la fuerza del Tecnológico Nacional y estamos muy contentos en participar y colaborar con los arquitectos y nos sumamos a la Semana de Arquitectura. Nuestros jóvenes pueden estar cubriendo esas competencias que a lo mejor en el marco del programa de formación, en la currícula a lo mejor no se alcance”, recalcó.

Hizo mención que con todos los colegios tratan de firmar convenios y pretenden que todas las academias estén muy vinculadas al sector productivo, esa es la importancia estar muy cerca de los colegios, porque ahí es donde se está gestando todo el desarrollo y nuevas tecnologías; “decirles que estamos muy atentos sobre cómo van a ser los empleos en los próximos años, para estar a la vanguardia en las nuevas tecnologías y dotar a nuestros jóvenes de estas nuevas herramientas, es el compromiso del ITES Los Cabos”.

Por su parte, el presidente del Colegio de Arquitectos sección Los Cabos, Alberto Medina Chavarín, comentó que es un gusto participar con el Instituto Tecnológico en pro de la realización de proyectos ejecutivos para acciones sociales de impacto en la comunidad.

Refirió el arquitecto que en todas las mesas de trabajo, en todos lados se platica sobre proyectos, pero nadie los hace. Esta idea nació con el tema de regularización de las viviendas en el municipio, regularizar viviendas irregulares, mucha vivienda no está registrada ni en Catastro ni en el Registro Público de la Propiedad; ayudar a personas a hacer sus proyectos arquitectónicos, firmarles como DRO (directores responsables de obras) y después el trámite de la manifestación de construcción, todo ello gratis.

Los demás proyectos tienen que ver con el Corredor Turístico, abundó, estos proyectos tienden a aliviar problemas sentidos en la comunidad, concluyó.