Sigue la controversia en el Congreso del Estado

Ciudadanos bloquearon el acceso a la entrada y evitaron la sesión que aprobaría el juicio político a diputados de la oposición; durante la noche intentaron sesionar y se armó otro zafarrancho.

Al final decidieron suspender la sesión al no presentarse las condiciones adecuadas, además, fueron interrumpidos por un grupo de más de 100 personas que comenzaron ingresar al hotel por las bardas

La Paz.- Luego de que se citara a una sesión pública extraordinaria, donde se aprobaría el juicio político contra los diputados Lorenia Montaño Ruiz, Daniela Rubio Avilés, Perla Flores Leyva, Anita Beltrán Peralta, Maricela Pineda, José Luis Pérpuli Drew y Rigoberto Murillo Aguilar, resurgió el conflicto en el Congreso de Baja California Sur.

A temprana hora, ciudadanos bloquearon la entrada al recinto legislativo para evitar que la sesión se realizara, lo que provocó un zafarrancho por parte de los diputados olvidándose de la sana distancia.

La diputada Perla Flores aseguró que la intención es sustituir a los diputados de oposición.

“Los diputados de Morena, una vez más atentan contra los diputados que representamos las minorías; quieren destituirnos de nuestros cargos de diputadas y diputados, otras de sus fechorías para garantizar una mayoría calificada y hacer a modo las leyes”, dijo.

En esta ocasión, en el orden del día dejaron fuera de la lista de los enjuiciados a la diputada Elizabeth Rocha, quien denunció la no aplicación de un juicio político en contra de la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro desde el 2018; y señaló que buscaban que ella representara el voto número 14 para poder sustituir a los demás legisladores.

“Nosotros no lo conocíamos; si así sacaron el juicio político en contra de nosotros, dieron adelante todo, integraron una comisión instructora, pusieron una oficialía de partes, ¿Por qué no hicieron lo mismo con la alcaldesa Armida Castro?”, agregó.

Mientras que diputados hacían el intento de sesionar, manifestantes rompieron una de las puertas de acceso al recinto y algunos otros exigían a los 21 diputados que se pusieran a trabajar. Tal fue el caso de la señora Silvia Sánchez, quién expresó su inconformidad y aseguró no representar a ningún partido.

“El problema es que entre ellos mismos se están atacando y eso está muy mal, porque están ahí por las votaciones y la votación que somos nosotros, también tenemos derecho a opinar que se pongan a trabajar por un bien ciudadano, porque son nuestros representantes, nosotros somos sus patrones, cobran el dinero que sale de nuestros impuestos; así que se ponga cada uno a hacer trabajo legislativo”, compartió.

Al cierre de edición

Durante la noche, los 21 diputados protagonizaron otro zafarrancho luego de la intentona de sesionar en el salón de un hotel. Los pertenecientes a la oposición señalaron que el cambio de sede fue ilegal porque ellos no fueron convocados, mientras que la fracción de mayoría manifestó lo contrario.

Al inicio de la sesión, las diputadas Perla Flores, Lorenia Montaño, Daniela Rubio y Elizabeth Rocha ingresaron con actitud violenta a reventar la sesión, rompiendo las hojas que estaban en la mesa directiva, provocando discusiones y empujones.

Finalmente, decidieron suspender la sesión al no presentarse las condiciones adecuadas siendo, además, interrumpidos por un grupo de más de 100 personas que intentaban ingresar al hotel por las bardas de éste.