“Simona” la perrita que se comió el pasaporte de su dueño y se volvió viral

Ahora sí que la excusa de que “el perro se comió mi tarea” se hizo realidad. No cabe duda que las redes sociales muchas veces sirven para aligerar el día o ya de plano para reírnos de la tragedia ajena, tal y como le pasó a Javier Márquez, quien a través de su cuenta de Twitter compartió como su perrita, Simona, casi se come por completo su pasaporte.

El politólogo Javier, usuario en Twitter como: @JMarquezP, dio a conocer los hechos a través de su cuenta personal de esta red social, debido a que la Secretaría de Relaciones Exteriores le pedía una explicación para hacer la reposición del documento oficial. Los sucesos ocurrieron el pasado sábado 30 de octubre y Márquez explicó hasta el día de hoy cómo es que su mascota, Simona, casi termina por destrozar su pasaporte.

Márquez subió una fotografía de los “restos” de su pasaporte y descargó a modo de crónica cómo pudieron haber ocurrido los hechos, por lo que rápidamente su explicación se volvió viral.

“Los funcionarios de @SRE_mx me pidieron que narrara los hechos sobre cómo mi perrita Simona se comió mi pasaporte. No sabía qué escribir#”, escribió Márquez y las respuestas no se hicieron esperar.

“Mi perro se comió mi pasaporte en mi casa a las 18:00 horas del día 30 de octubre de 2021. No sé exactamente cómo ocurrieron los hechos porque no estaba presente. Pero presumo que lo tomó con sus patitas y lo empezó a jalar con sus dientes. Probablemente llegué antes que lo pudiera destrozar en su totalidad. Cuando llegué mi perrito se escondió y dejó el pasaporte en el piso”, escribió el politólogo en un documento de la Secretaría de Relaciones Exteriores.