Sin afectación actividad turística de Spring Break y Semana Santa debido al coronavirus

Cabo San Lucas.- Lilzi Orcí, presidenta de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, dio a conocer que a pesar de la pandemia desatada a nivel mundial por lo del Covid-19, afortunadamente la actividad de spring breakers en Los Cabos no se ha visto afectada y hasta ahora tampoco el periodo vacacional de Semana Santa.

La Presidente de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, dio a conocer que las reservaciones que se tenían contempladas para este periodo vacacional de Spring Break han llegado todos, refiriendo que aún faltan dos semanas más y hasta ahora no se ha tenido ninguna cancelación.

“Todos los huéspedes que teníamos previstos que llegarían en estas semanas han llegado, me comenta la empresa que trae a la mayoría de los grupos de jóvenes estadounidenses, que el año pasado recibían reservaciones de último minuto y en esta temporada no ha sido así, pero tampoco se han tenido cancelaciones”.

Puntualizó que la ocupación que se espera cerrar para esta temporada de Spring Break es del 78 por ciento, “por el momento trabajamos en el tema preventivo del coronavirus y en el que afortunadamente no hay ningún caso registrado en la entidad”.

En cuanto a la actividad hotelera, dijo que se está trabajando de manera normal y llevan un plan de acción acorde a las fases que maneja la Secretaría de Salud. “En Semana Santa no hay ningún cambio en las reservaciones, sin embargo habrá que ver sobre la marcha la dinámica de reservación de última hora; y es que el turismo nacional tiene esa tendencia”.