Sin aprobarse todavía aumento de tarifa del transporte público

Ante la posibilidad de que la tarifa del transporte público sufra modificaciones en próximos días, CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos cuestionó al primer regidor e integrante de la comisión edilicia de Transporte, Rogelio Alberto Torres Carillo sobre si esta modificación ya ha sido autoriza refiriendo que será el día viernes cuando se analice y discuta el tema ante los integrantes del cabildo de Los Cabos, puntualizando que no se trata de un aumento en el costo sino de una modificación.

“No, todavía no se aprueba, mañana hay sesión de cabildo ahí se va a valorar y no es incremento, es un ajuste, una nivelación por el tema de que subió el combustible y los transportistas está solicitando que se nivele, esto porque desde el 2017-2018 no ha habido un aumento”.