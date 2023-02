Aún sin avances la iniciativa para sancionar a servidores que obstaculicen la alerta Amber

El 17 de junio de 2022, Óscar Leyva entregó al Congreso del Estado de Baja California Sur una iniciativa para sancionar a los servidores públicos que obstaculicen la activación de la alerta Amber o la implementación del protocolo Alba. Ocho meses después no ha visto avances en el tema.

Desde que presentó la iniciativa, los diputados solo lo han contactado para solicitarle sus documentos de identificación, pese a que estos ya habían sido entregados.



“Tuve un acercamiento donde me volvieron a pedir otra vez que me identificara nuevamente. Yo en su momento había presentado mi identificación; presenté mi oficio y presenté mi identificación y me lo volvieron a solicitar, y de ahí ya no he vuelto a avanzar”, resaltó.