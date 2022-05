Sin constancia fiscal, el trabajador podrá cobrar salario

Autoridades de la Secretaría del Trabajo en Baja California Sur dieron a conocer que ninguna empresa puede retener el sueldo de un trabajador por no entregar la Constancia de Situación Fiscal y en el que autoridades federales establecieron como fecha límite el primero de julio.

Hay artículos en la Ley General del Trabajo y de la Constitución que indican que el salario de un trabajador se respeta, por lo que no hay ninguna disposición que contemple el corte de un sueldo ganado dignamente.

Y es que, debido a las nuevas disposiciones del gobierno federal, hay conocimiento de que sí los trabajadores no entregan la constancia fiscal, el patrón no podrá timbrar los recibos de nómina y por ende la persona no podrá cobrar el salario o correr el riesgo de no obtenerlo, algo que no puede suceder.

Al hacer un análisis de la Ley General del Trabajo, el salario es una retribución que debe dar y cumplir la empresa al trabajador por las labores desempeñadas y que está plasmado en el Artículo 82, así mismo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 5 y 123 fracción VIII indica, nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución; así como el salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento, respectivamente.

Por su parte Isidro Ibarra Morales, secretario del Trabajo en Baja California Sur, dio a conocer que el no entregar la constancia fiscal para nada afectará al trabajador en recibir su salario, ya que es un derecho que tiene:

“No, para nada se retiene su salario. Hay algunas situaciones que se están revisando en ese tema y que tiene que ver con lo hacendario y laboral, cuestiones que en la práctica resultan de análisis especial, debido a que el asunto del timbrado siempre ha existido así que en ese sentido tanto las autoridades como las empresas están conscientes que la percepción de un salario devengado es un derecho que tiene el trabajador y que se tiene que respetar”.

Concluyó diciendo que hay muchos asuntos que se tendrán que revisarse y acordarse entre los tres niveles de gobierno para no afectar a la clase trabajadora. fuerza que mueve la economía de las regiones.