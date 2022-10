No logra cumplirse la meta de vacunación infantil en Los Cabos

El pasado viernes 28 de octubre se vacunó contra el Covid-19 al sector infantil y juvenil, en edades de entre los cinco a los 17 años. La inoculación se realizó en el auditorio de la cancha de basquetbol “Rodrigo Aragón”, cabe destacar que este fue el único día; sin embargo, de acuerdo a las autoridades, esto dependerá de si se anuncian nuevas fechas.

“Sí, se estipuló que nada más el día de hoy, se publicó oficialmente el día de hoy. No tenemos la certeza si vamos a seguir el lunes, están por avisarnos”, comentó sobre este tema, Adrián González, coordinador de la brigada de vacunación.

Alrededor de las 15 horas, una hora antes del cierre, el coordinador de la brigada de vacunación comentó que la asistencia fue poca, aunque de manera constante. Para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, el entrevistado compartió las cifras.

“Ha estado un poquito, muy poca. Si ha estado fluido, viene muy poca, constantemente, pero de poquito, digamos de diez en diez. Se están vacunando niños de cinco a once años de edad”. “Tenemos dos mil 470 dosis. Han venido alrededor de unas 500 personas, todavía tenemos bastante. Para los niños adolescentes de 12 a 17 tenemos como unas 72 nada más, han venido unos 40, quedan muy pocas, nos quedan unas 30 o 32”.

Después de cada jornada de vacunación, se espera que pasen algunos días para que se vuelva a organizar otra, por lo que han pedido a la población estar al pendiente.

“Entonces que estén pendientes más o menos unos quince a 20 días se da a conocer en las redes sociales cuando habrá fecha de vacunación”.

Es normal y frecuente que el niño pequeño no quiera vacunarse por miedo, por lo que muchas veces el papá y enfermero batallan con esta situación; sin embargo, para Adrián González la ausencia de la niñez o la gran cantidad de dosis no aplicadas corresponde a que mucha gente no quiere vacunar a sus niños. Agrega que en la primera dosis acudieron unos siete mil niños y a esta segunda alrededor de cinco mil.

Ahí mismo, trabajadores adscritos al Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) aplicaron la vacuna contra la influenza a la persona que lo solicitara, es decir, “para toda la población: niños, adultos, de la tercera edad, para todos”, reafirmó Adrián González.