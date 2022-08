Sin cupo en los albergues para las 45 mil personas asentadas en zonas de riesgo

Del 15 de agosto al 15 de octubre es el punto de mayor riesgo para que un fenómeno hidrometeorológico pueda impactar en costas de Baja California Sur; siendo Los Cabos el municipio que mayor riesgo corre.

Ante esto, la subsecretaría de Protección Civil del estado, a través de su titular, Benjamin García Meza, comentó que ya se cuentan habilitados los 176 refugios temporales, con lo que se busca atender a los 45 mil ciudadanos que viven en zonas de alto riesgo.

Protección Civil declaró que en caso de requerir el apoyo de los albergues, la dependencia estatal dará prioridad en primera instancia a las personas con discapacidad, las cuales de acuerdo a un censo realizado por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ocho mil de ellas viven en zonas de riesgos en todo el estado; siendo Los Cabos con la mayor población con personas con discapacidad que viven en cauces de arroyos con 3 mil ciudadanos.

En promedio en el estado habitan en zonas de riesgo 45 mil personas, ¿Pero en realidad existe capacidad para atender a todas ellas? Ante eso, Benjamín García comentó que los 176 refugios temporales no son suficientes; recalcando que los adultos mayores y personas con discapacidad son prioridad en todo momento.

“Tenemos un promedio de 45 mil personas, se manejan otros números, pero no los tenemos precisos. Estuvimos recorriendo hace dos meses las colonias, las cuales están sobre el cauce de los arroyos, precisamente es preocupante. No, no dan la capacidad; nosotros pensamos que cuando se hacen las evacuaciones, desde luego que muchos tienen familiares, pero nosotros tomaríamos como prioridad a las personas con discapacidad.”