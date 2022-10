Sin danos en la entidad por sismo de esta tarde

Francisco Cota Márquez, subdirector de Protección Civil en el municipio de Los Cabos, afirma que no hay alertamiento de tsunami, no obstante, continuaran con monitoreos, derivado de que poco después de las 13:00 horas del domingo 02 de octubre del presente año, el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo al noreste de San José del Cabo de magnitud 5.5, y casi una hora después una réplica de 4.4 en la misma zona, el cual no fue perceptible y no se reportaron daños.

El SSN Informó que dicho sismo fue magnitud 5.5 se registró 125 km al Noreste de San José del Cabo, Baja California Sur a las 13:00:21, con epicentro latitud 23.8°, longitud 108.79° y una profundidad de 21 km. En cambio, la réplica ocurrió en la misma zona, con diferencia de 10 km, y una profundidad de 9.

Al respecto, Francisco Cota Márquez, subdirector de Protección Civil en el municipio de Los Cabos, mencionó que están en contacto con los coordinadores de Protección Civil en la zona norte, principalmente de la comunidad de La Rivera, Santiago y Miraflores, además, de que por el momento no se reporta alertamiento de algún tsunami.

“Por el momento no nos han reportado datos si alguien de la población sintió el movimiento sísmico, no se reportan si hay daños a la infraestructura por la magnitud del sismo que fue de 5.5 a 125 noreste de San José del Cabo. También no hay alertamiento de tsunami, por lo que hay recorridos por personal de aquella zona de playa, donde no han reportado alguna variación del nivel del mar, refiriendo que todo está normal”

Asimismo, al haberse registrado una segunda réplica a las 13:44 horas en la misma zona, agrega que la coordinación a su cargo continuara con el monitoreo ante el caso de que se sigan presentando actividad sísmica.

Por otra parte, agrega que derivado a las corrientes marinas y lo muy alejado del epicentro del sismo, no se pueden generar tsunamis muy severos en las costas sudcalifornianas, no obstante, habrá un trabajo coordinado con autoridades de atención a emergencias respecto a una situación que se pudiera presentar.

“Nosotros estamos en una condición de que no se pueden generar tsunamis severos en nuestras costas, por la cuestión de las corrientes marinas y por la cuestión de la distancia que hay entre las zonas del epicentro del sismo en mar hacia las costas del municipio de Los Cabos, de la parte sur del estado de Baja California Sur”

Concluye Cota Márquez, en que la población esté atenta a la información oficial con relación a la actividad sismica que hay en el Golfo de California, así mismo pide a la sociedad a extremar precauciones en caso de situaciones anormales en las costas, así como el evacuar precautoriamente del interior de sus hogares en caso de un temblor de mayor magnitud.