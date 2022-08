Sin definir método de cobro del derecho de saneamiento ambiental

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla, y es así como la Asociación de Hoteles de Los Cabos (AHLC), confirmó que el mes de septiembre inicia operaciones el cobro del Aprovechamiento del Saneamiento Ambiental.

La iniciativa privada resaltó que desde que iniciaron las reuniones y mesas de trabajo en el mes de febrero, los empresarios y el Ayuntamiento de Los Cabos pudieron llegar a buenos términos para que se pudiera recaudar entre 8 a 10 millones de pesos; siendo este recurso aplicado a obra pública.

De acuerdo con la representante del sector hotelero, Lilzi Orcí, comentó que el área jurídica del gobierno local confirmó que ya se cuenta con los contratos del fideicomiso, solo falta que se defina el método de pago que tendrán que realizar los visitantes al hospedarse en cualquier complejo turístico del destino.

“Derivado de muchas reuniones y mucho esfuerzo, debo de decirlo que hay una buena aceptación y buenos comentarios por parte del municipio para buscar la manera de que esto se pudiera dar acorde a las leyes estatales y municipales. Ya los abogados por parte del Ayuntamiento nos comentan que ya está el contrato realizado, solo lo que nosotros estamos esperando es lo relacionado con el método de pago, para poder informar a los hoteles”.

Una de las peticiones que solicitaba la iniciativa privada, era que los empresarios fueran mayoría dentro del comité técnico; el cual será el encargado darle el visto bueno a los proyectos de mejora que busca hacer en la infraestructura social el gobierno local.

“Ya está el fideicomiso formado, ya quedó comité técnico dónde la iniciativa privada de cierta manera tenemos mayoría; de cierta manera podemos ver en dónde se va invertir los proyectos que el municipio nos presente. Nosotros no vamos a presentar los proyectos. Es importante decirlo que el municipio trae una importante lista de proyectos que de acorde a la educación, es que se iría aplicando”.

Hasta el momento se desconoce si será el primero de septiembre cuando inicie el cobro de este nuevo impuesto, esto de acuerdo con lo que anteriormente había mencionado el edil cabeño. Lo que sí es un hecho es que ya está todo listo para que comience a ser operado para la mejora del municipio.