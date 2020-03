Sin despidos masivos aún en BCS por Covid-19: STyDS

Foto: Bismarck Moyrón

La Paz.- Aún con la pandemia del Covid-19 y la afectación directa a la economía de empresas, en Baja California Sur no se han registrado despidos masivos, aseguró Gustavo Hernández Vela Kakogui, titular de la Secretaría de Trabajo y Desarrollo Social (STyDS).

“Hasta el momento, no hemos tenido ningún tipo de despidos masivos por esta circunstancia; efectivamente, no hay contratación de plazas en este mes, precisamente por la misma situación, sin embargo, n ha habido despidos masivos como se ha manejado en alguna otra circunstancia”, dijo.

El funcionario estatal comentó que, por el momento, están viendo situaciones de recomendación a todas las empresas para, posteriormente, valorar junto con la Federación, en los próximos días, si existirá un plan de contingencia.

Sostuvo que, por parte del Gobierno del Estado se evaluarán algunas situaciones para “preservar primero las fuentes de empleo” y que los derechos de los trabajadores “no sean vulnerados o sean vulnerados lo menos que se pueda en ese sentido”.

Comentó que, en caso de que se dé una declaratoria de contingencia sanitaria en México por parte de la autoridad federal, la parte patronal deberá garantizar la paga de uno hasta 30 días de salario mínimo, según lo establece la ley.

Durante una posible declaratoria de contingencia sanitaria se da la suspensión de las relaciones colectivas de trabajo, en donde habrá una obligación por parte del patrón de otorgar este beneficio económico a sus empleados; el pago no podrá exceder de los 30 días aun cuando ésta se extienda por más tiempo.

Cuando ésta se levanta, se regresa a las actividades normales.

Hernández Vela Kakogui aclaró que, si hay despidos y no hay declarada previamente una contingencia sanitaria, y no se le indemniza con tres meses, será injustificado.