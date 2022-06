Sin fecha la vacuna contra Covid en BCS para menores de 11 años

Preocupación y angustia está generando en los padres de familia ante el elevado número de contagios que se están registrando en los planteles educativos a nivel nacional y local. Hasta el momento la Secretaría de Educación Pública (SEP) de la entidad comentó que de los más de mil casos activos registrados, 657 pertenecen a alumnos de educación básica y 180 a personal docente.

La interrogante aquí es: ¿Qué está pasando con la vacunación para los menores de 11 años? Ante este tema de manera exclusiva la delegada de Programas para el Desarrollo de Baja California Sur, Yassen Weichselbaum, comentó que se gestiona la vacuna con los diferentes laboratorios encargados de producir la vacuna contra el Covid-19, al representante del gobierno federal en el estado recalcó que este biológico es de uso pediátrico por tal motivo ha sido una tarea titánica poder conseguirla.

“Desde hace meses nos informaron en reuniones nacionales que hemos tenido, que el convenio que hemos tenido con la ONU, no había podido administrar para este segmento. Aquí les explico a los que nos están escuchando la vacuna que estamos gestionando, gestionando como gobierno de México ante los diferentes laboratorios; ante la ONU fue la vacuna para mayores de 18 años, en el caso de la vacuna para adolescentes, se utiliza la misma vacuna. Pero esto es diferente para los menores de 11 años, esta es una vacuna especial para ellos, pediátrica le llaman.”

Una de las acciones que buscaba el gobierno de México era poder intercambiar lotes de vacunas con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para poder acceder a la vacuna pediátrica, lamentablemente esta acción no pudo ser posible derivado de que existen países que no han logrado vacunar a la mayoría de su población, descartando totalmente esta posibilidad.

“Se había buscado que la ONU, la vacuna pendiente que estaba por recibir México, hiciéramos un intercambio del biológico, por vacuna pediátrica, no tenían disposición. Recordemos que ya ha pasado más de un año de la pandemia, todavía hay muchos países que no han podido vacunar a toda su población y se está tratando de suministrar a todos los países que lo están demandando y con esto nos dijeron que ellos no tenían esa posibilidad.”