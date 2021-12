Siguen sin habilitar las visitas en el CERESO

Las suspensiones de las visitas al Centro de Reinserción Social del Estado que fueron implantadas como medida preventiva para evitar contagios por Covid-19, continúan pese a que el semáforo epidemiológico estatal actualmente se encuentra en verde, es por esto que los familiares de los reclusos se mostraron inconformes y alegan que ya son casi 2 años sin que puedan verlos personalmente.

Los quejosos mencionaron que aun cuando los contagios estuvieron a la baja no fueron habilitadas las visitas generalizadas y ahora que ante el incremento de casos por coronavirus las restricciones retornaron, por lo cual no existe una fecha probable para que se concedan los de visitas.

“Ya tenemos cerca de dos años sin verlos a veces hacemos videollamadas, pero como que ya es mucho que todo esté abarrotado, playas, negocios, bares y a nosotros no nos dejen ver a nuestros hijos y parientes que están en el Cereso, no es justo que no nos dejen verlos”.