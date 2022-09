Aunque no llueva, vecinos de Santa Catarina quedan aislados.

A pesar de que no llueva en la subdelegación de Santa Catarina ubicada en San José del Cabo, la caída de lluvia más al norte o en la zona alta, genera que, en el arroyo cercano a la subdelegación se convierta en un problema para la comunidad. Las características de este asentamiento humano es que se ubica en la ladera, pie de monte o falda montañosa.

Ya sea en coche, en motocicleta, en bicicleta o a pie, cruzar el arroyo puede ser imposible según sea el caso. Tras platicar con gente de la comunidad, CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos dio cuenta de la cantidad de agua que baja al arroyo sin que en la zona esté lloviendo, lo que origina un gran problema para la movilidad.

La denuncia agrega que en época de lluvia es imposible pasar este arroyo, a tal grado que, o se suspenden las clases, o la acción es salir con anticipación para no quedarse encerrado; esto sólo un ejemplo de la problemática que genera el agua.

Acudimos al lugar para verificar uno de los puntos por donde se mueven las personas, efectivamente, quien suscribe casi resbala por la acción de la arena húmeda. Otro ejemplo fue que varios cochistas no se animaron a cruzar, prefirieron buscar otra alternativa. Triste fue el caso de un motociclista que, al querer cruzar el arroyo, el agua le llegó a las rodillas, por consiguiente, el paro del motor de la motocicleta.

Navegamos por el ciberespacio para buscar información relacionada con el arroyo en Santa Catarina, encontramos una página de Facebook donde efectivamente se toca el tema, vemos fotografías de la gran cantidad de agua y un meme que refuerza la idea de quedar encerrado en la colonia. Encontramos una especie de verso o pensamiento donde entre otras palabras se lee: ¡Cómo no recordar tantos acontecimientos de que si pasar o no pasar, no crucen el arroyo, que la familia primero está. Acuérdense, prevenir pa no lamentar!

