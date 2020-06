Sin mordidas ni agresiones sesionaron los 21 diputados

La Paz.- Luego de las rencillas y el conflicto interno entre los dos grupos de legisladores en que está dividido el Congreso de BCS, este martes lograron reanudar la sesión los 21 diputados, sin mordidas ni agresiones.

La incógnita era quién se sentaría en la presidencia del Congreso de BCS, debido a que Daniela Rubio Avilés del Partido Humanista de BCS, y Mercedes Maciel Ortiz del Partido del Trabajo se ostentaban como presidentas.

La sesión fue convocada a las 11: 00 de la mañana, en la mesa de la presidencia estuvo Mercedes Maciel Ortiz.

El grupo de los 8 diputados: Daniela Viviana Rubio Avilés, Perla Guadalupe Flores Leyva, Lorenia Linette Montaño Ruiz, Elizabeth Rocha Torres, Anita Beltrán Peralta, Maricela Pineda García, Rigoberto Murillo Aguilar y José Luis Pérpuli Drew a quienes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les permitió gozar de escoltas para evitar violencia política a su llegada, no hicieron uso de elementos.

Al respecto, Mercedes Maciel Ortiz expuso que ninguno de los 13 diputados de la fracción de Morena y PT, han provocado violencia alguna contra sus compañeros diputados.

Maciel Ortiz desde ayer advirtió que no permitiría el ingreso de escoltas ni elementos ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) al recinto legislativo, al considerar que sería violatorio de la soberanía del Congreso lo cual defendería.

Insistió en señalar que es la Presidenta de la Mesa Directiva, tras ser elegida de nueva cuenta por 13 diputados el pasado jueves 4 de junio, en la reanudación de la sesión del 17 de marzo, ordenada por el máximo tribunal del país.

Por su parte Daniela Rubio, quien también se ostenta como presidenta de la mesa directiva, adelantó que no caería en provocaciones y no sería causante de más conflicto al interior del Congreso del Estado, y si no se le permitía ocupar la presidencia, se sentará en su curul como lo hace desde el 1 de septiembre del 2018.

Ambas diputadas mostraron sus posturas luego de los juicios tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin embargo siguen quedando dudas sobre la legitimidad de las mesas.

Durante la sesión de este martes se dio una fuerte discusión en el Congreso del Estado en la que se analizó la viabilidad para que continúen con el juicio político a los ocho diputados promovida por un ciudadano.

La diputada de Morena, Petra Juárez Maceda, expuso que la denuncia resulta procedente contra los diputados que fueron suspendidos y que el Gobernador logró que se restituyeran a partir de una controversia constitucional en la SCJN. En ese sentido consideró que deben darle seguimiento.

Al respecto, los ocho diputados argumentaron que de acuerdo al fallo provisional que logró el gobernador del Estado Carlos Mendoza Davis ante la SCJN es que todo regresaría hasta el 17 de mayo por lo que el proceso de juicio político no tiene efecto alguno.El punto de acuerdo fue votado a favor por la mayoría de diputados por lo que ratificaron todo lo actuado por la Comisión Instructora de Juicio Político.