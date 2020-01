Sin pretextos, América obligado a ganar Liga MX y “Concachampions”

México, 17 Ene (Notimex).- Pese a que América enfrentará el primer semestre de 2020 con poco tiempo de descanso, además de muchas ausencias, la obligación es lograr sin pretextos el título del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX y la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Es la obligación, no es aventurado y con esa obligación debemos arrancar, dicen que es imposible, ¿si no lo decimos qué? Tenemos la obligación de ir a buscar todo, este equipo sí realmente tiene obligaciones y la obligación es buscar el título en los dos torneos”, aseguró el técnico Miguel Herrera.

El estratega comentó que a pesar de que fue un duro golpe perder la final del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, lo cual dejaron atrás y se enfocan sólo en lo que viene.

“El equipo ya volteó la página. Por más que analice el partido, hubo un solo equipo en la cancha que buscó el triunfo que fuimos nosotros, tuvimos errores y otras situaciones que no nos permitieron levantar el trofeo, ellos aprovecharon nuestras fallas, después no fue culpa nuestra, no fue culpa de nadie, es página atrasada”, apuntó.

“El Piojo” explicó que inician con una ilusión y una meta es el título, “el juego ante Tigres de la UANL es el primer escalón y debemos ir con solvencia de ahí en fuera todo caminará como debemos”.

Sobre los insultos que recibió el defensa Jorge Sánchez por su error en el partido de vuelta de la final y les costó irse a penales en los que fueron superados, indicó que son acciones de gente que desconoce lo que es el futbol.

“La gente que amenaza no sabe de futbol, en los dos juegos Jorge dio excelentes partidos, secó a (Dorlan) Pabón, tiene un error como cualquiera, el que no choca es porque no maneja, le dije que tendría más errores y hay que levantar la cara, seguir adelante, porque se le catalogó todo no solo una pelota, tuvo mala suerte en una jugada”, externó.

Herrera destacó que Sánchez sabe sobreponerse a esto, debido a que es un jugador de exportación, “es fuerte, marca bien, tiene llegada, si sigue con ese nivel seguro será visoreado por alguien”.

Manifestó que gente como Giovani Dos Santos y el chileno Nicolás Castillo tienen ánimo de resurgir, luego de que el semestre pasado no dieron lo que se esperaba de ellos.

“Es una revancha para ellos, porque cuando mejor andaban vienen las lesiones. Tienen el espíritu de revancha para demostrar lo que empezaban a hacer que se cortó por esta situación, la exigencia será igual de cuando llegaron que entreguen la mejor versión de cada uno”, sentenció.