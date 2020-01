Sin representar riesgo para actividad turística conflicto EU-Irán: CCC

El presidente ejecutivo del organismo cúpula empresarial, Julio Castillo Gómez, indicó que la gente sigue prefiriendo a Los Cabos por ser un destino que brinda seguridad, paz, armonía y bellezas naturales

Cabo San Lucas.- El conflicto entre Estados Unidos e Irán no representa ninguna afectación para la actividad turística en el país ni mucho menos en el caso de Los Cabos y Baja California Sur, así lo afirmó el presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos, Julio Castillo Gómez.

Indicó en entrevista con CPS Noticias, que en estos momentos no hay ninguna señal de que represente este conflicto alguna afectación, “podemos estar tranquilos, hasta el día de hoy no hay señal de ningún tipo hacia el sector, hacia los hoteles, hacia la imagen del destino por esta situación, es un tema que está ahí en un lado del mundo bastante lejano de nosotros, sin ninguna comunicación para tal fin, ni siquiera en la trayectoria de camino, pero es un asunto que se tendrá que estar en espera, dándole seguimiento”.

“Pero al día de hoy no lo hay, no le veo manera de que esto nos pueda afectar y qué bueno que en Los Cabos podamos dar esa imagen al mundo entero de que vivimos en un destino turístico que le podemos brindar seguridad, paz, armonía, bellezas naturales, una gran atención; y viendo lo que está pasando en otros lugares del mundo, volteamos a ver a Los Cabos y que el turista internacional pueda decir yo voy a Los Cabos porque están ofreciendo lo que en otros lugares no puedo obtener”, puntualizó.

Hoy en día Los Cabos está más fortalecido que nunca, es el destino exitoso de moda por sus bellezas naturales, prestación de servicio y seguridad, abundó.

“En definitiva se ha fortalecido la imagen de Los Cabos, es una imagen de bellezas naturales, de gran servicio en los hoteles, nuestros colaboradores hoteleros dan el mejor servicio del país una gran atención, las actividades que se generan… y el otro tema importante, es la seguridad con la que el turista puede estar aquí, son combinaciones varias que es producto de un trabajo organizado y de muchas instituciones y de muchos sectores que el turista está percibiendo y que nos está dando esa gran ventaja y ese resultado y lo queremos seguir conservando como tal”, concluyó.