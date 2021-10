Sinaloa y La Paz sumarán recabarán dinero para el pequeño Enrique

Ciclistas de Los Mochis, Sinaloa y de La Paz, Baja California Sur, se unen por una buena causa, juntos y con el apoyo de toda la ciudad desean poder alcanzar la meta de 150 mil pesos en apoyo al pequeño Edgar Enrique Hernández Cota.

Desde Ensenada, Baja California, hasta La Paz, Baja California Sur, Bismark Paúl Nájera Rodríguez, Homero Amao Avilés y quienes decidan sumarse a pedalear, recorrerán cerca de mil 400 kilómetros este próximo 24 de noviembre del presente año, para contribuir con los gastos médicos que requiere el pequeño Enrique Hernández, quien luego de nacer, diversas complicaciones comenzaron a presentarse en su cuerpo, de ellas; el que no pueda sostener su cabeza, no pueda sentarse por sí solo, no haya podido desarrollar el habla, con un diagnóstico de retraso global del desarrollo, posible Síndrome de West por tipo de epilepsia estructural, síndrome de niño hipotónico, portador de gastrostomía, alimentación vía sonda gástrica, entre otras.

Por tal motivo, Bismark Paúl Nájera Rodríguez, impulsor del movimiento kilómetros con Causa, compartió que, lo que inició como un proyecto personal hoy en día se ha convertido en una labor altruista, añadió que la dinámica consiste en comprar kilómetros a 100 pesos o más, quienes así lo deseen y puedan, mismo que deberán ser depositados en la cuenta bancaria BBVA Bancomer 4152 3134 7179 2775 a nombre de Sugey Briceida Cota.

Por su parte, Homero Amao Avilés colaborador de kilómetros con Causa originario de San Antonio Baja California Sur, expresó reconocer la solidaridad y empatía que caracteriza a su gente, a los sudcalifornianos, por lo que, así como el, desea que más personas se puedan sumar a la causa con 100 pesos o más y poder ser parte de la ayuda.

Explicó que tanto Bismark Paúl Nájera Rodríguez, como él y la asociación Charcos de La Baja, invitaron a los sudcalifornianos a sumarse a la causa y apoyar hoy al pequeño Edgar Enrique Hernández Cota.