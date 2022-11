Movimiento Sindical Cabeño convoca a manifestación hoy en La Paz

A través de redes sociales, el secretario del Movimiento Sindical Cabeño (MSC), Luis Miguel Ramírez Rivera, realizó una convocatoria a docentes de Los Cabos, para realizar una manifestación durante el informe de actividades legislativas del senador de la república, Ricardo Velázquez Meza, que se llevará a cabo el día de hoy, en punto de las 16:30 horas en la capital del estado.

Dentro del video compartido por el Movimiento Sindical Cabeño, se describe el siguiente texto:

“Tenemos que hacernos presentes, para hacerle saber a los representantes que están en la Ciudad de México, hacerles saber que la solución que nos han dado no es una solución certera, la homologación no es una solución real para los compañeros que somos el magisterio de Baja California Sur. Hoy es el momento, hoy es el día, a las 4 de la tarde en la zona de playa del hotel Posada, de ir a manifestar los padres de familia la inconformidad, porque los padres de familia también salen afectados ya que los niños son afectados porque no hay recursos suficientes para para atender y dar una educación de calidad” externó el profesor Luis Miguel Ramírez Rivera.