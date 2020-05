Sindicatos expresan sus peticiones a las autoridades en el marco del Día del Trabajo

San José del Cabo.- En el marco de 1ro de mayo, Día del Trabajo, algunos de los sindicatos de la entidad expresaron sus inquietudes y peticiones de los propios agremiados hacia las autoridades:

José Ángel Ruíz Castro, secretario general del Comité Ejecutivo de Burócratas sección Los Cabos reveló que quedó pendiente el cerrar el pliego petitorio para el incremento a los sueldos de los burócratas:

“Quedó pendiente con la autoridad municipal el cierre de un pliego petitorio que manejamos a nivel estatal, quedó abierta la relación pero no hemos cerrado las negociaciones, por lo que nos encontramos respetuosos a la situación que estamos viviendo, ahorita nosotros no hemos llamado a la autoridad municipal para volver a retomar el tema. En cuanto pase la pandemia claro que lo haremos con mucho respeto, y tenemos esa gran seguridad la clase trabajadora que volveremos a sentarnos con las autoridades para abrir esa negociación y seguramente cerraremos con un gran beneficio para los burócratas”.

Adrián Mendoza, secretario general de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR) en Baja California Sur, indicó que los agremiados del sindicato requieren que las autoridades sigan reforzando la seguridad, así como apoyo en el tema del transporte y ante la crisis sanitaria que se vive:

“Para que se les pudiera apoyar en el costo porque no todos tienen transporte de personal, pero sobre todo, ver ahorita en lo que dura la pandemia, y que también las autoridades apoyen a los agremiados porque hay muchas familias de escasos recursos que ahorita no tienen que comer, dejaron de percibir, ya sean vendedores ambulantes y gente de la Marina, es lo que nos tiene ahorita ocupados. Además es muy importante reforzar la seguridad porque aún hay gente que sigue laborando y no queremos que con esta crisis vayan a ser víctimas de algún hecho de delincuencia”.