Sinéad O’Connor es hospitalizada tras el suicido de su hijo

Desde hace algunos días, Sinéad O’Connor hizo alarmantes comentarios con relación a su estado de ánimo, luego de que la semana pasada el adolescente de 17 años fuera encontrado muerto después de dos días de haber sido reportado como desaparecido.

Uno de los mensajes publicados precisaba que:

“He decidido seguir a mi hijo. No tiene sentido seguir viviendo sin él. Todo lo que toco lo arruino, yo solo estaba aquí por él y ahora se ha ido. He destruido a mi familia, mis hijos no quieren conocerme. Soy una mierda de persona y todos ustedes piensan que soy una buena persona porque sé cantar, pero no es así”.