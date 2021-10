Así fue el sismo de 6.5 en Taiwán este domingo

Un sismo remeció el domingo la capital de Taiwán, Taipéi, y provocó desprendimientos de rocas que hirieron a una mujer y causaron daños en un auto. No se reportaron muertes.

El temblor de magnitud 6.5 se produjo a las 13:11 con epicentro cerca de Yilan, una ciudad de unos 35 kilómetros al este de Taipéi, cerca de la costa nororiental, según la Oficina Central de Meteorología. Unos segundos más tarde se produjo una réplica de 5.4.

Los edificios en Taipéi se movieron. El metro y otros transportes masivos se suspendieron.

Una mujer resultó herida por un desprendimiento de rocas en el Parque Nacional de Taroko en el condado Hualien, al sur de Yilan, según la Agencia Central de Noticias. Un auto resultó dañado por rocas caídas sobre una autopista, pero nadie resultó herido, indicó la agencia.

