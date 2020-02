“Sistema DIF Los Cabos cuenta con programas para apoyar a personas en situación vulnerable” Berenice Yáñez

San José del Cabo.– Berenice Yáñez, directora general del Sistema DIF en Los Cabos indicó que la dependencia cuenta con diversos programas para apoyar a las personas que se encuentran en situación vulnerable; éstos destacó, se otorgan luego de realizar previamente un estudio socioeconómico y conocer las necesidades reales de las personas, ya que destacó que desgraciadamente en ocasiones la familia se hace irresponsable, sobre todo de los adultos mayores.

“El Sistema Municipal DIF como su nombre lo dice, es para el desarrollo integral de la familia por lo que está conformado por diferentes programas, en donde las personas con situación vulnerable, es decir que no tengan apoyo de seguridad social ni trabajo o que esté en riesgo su salud pueden acercarse para solicitar ayuda. De hecho existe en especial el programa llamado Sujetos Vulnerables, mismo que tiene apoyos que van desde la despensa hasta apoyos económicos que se pudieran ejercer dependiendo de la necesidad de la persona”.

De igual forma indicó que tienen el programa de Discapacidad para apoyar a las personas en situación vulnerable y que a su vez sufren de alguna discapacidad, asimismo comentó que a través de Atención Ciudadana que tienen en el Sistema DIF, otorgan desde despensas y estudios médicos.

“Es de suma importancia el realizar previamente un estudio socioeconómico para apoyar a aquellos sujetos en situación vulnerable y con ello también conocer cuál es la verdadera necesidad que tienen, ya que nos hemos topado con casos que desafortunadamente la familia se hace irresponsable, muy en especial en situación de los adultos mayores, por lo que a través del Sistema DIF se busca que la familia sea la primera instancia que le brinde apoyo a aquella persona en situación vulnerable o al menos en el caso particular del adulto mayor, que en algún momento él le brindó a su familia, y en caso de no ser así pues nosotros estamos por así decirlo, para cobijar de primera mano sus necesidades”.

Añadió que el Sistema DIF está para abrigar a las familias o las personas en situación vulnerable.