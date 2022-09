El sistema de salud en el estado es débil: gobernador

El gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, calificó al sistema de salud de Baja California Sur como débil, y afirmó que tiene diversas carencias. Estas, señaló, serán subsanadas con el IMSS-Bienestar.

Castro Cosío indicó que la transición al nuevo modelo sanitario continúa avanzando, y que se está realizando la fase de diagnóstico a través de las comisiones mixtas. Asimismo, ante las dudas que ha despertado entre la población este cambio, destacó que el nuevo programa beneficiará a los trabajadores y a las personas sin seguridad social.

Destacó que en el estado existe un déficit de más de cien médicos y enfermeras, y que dichos espacios serán llenados una vez que entre en operación el programa.

“Buscamos que en todas las comunidades llegue el sistema de salud en Baja California Sur. Es decir, habrá más contratación de médicos y enfermeras con este proyecto que nos garantice que no haya. Voy a San Juanico, no hay médico; vamos a Las Barrancas, no hay doctores. Está muy débil el sistema de salud. Entonces se pretende fortalecerlo con personal que esté en las comunidades”, puntualizó.