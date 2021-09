SJC sede de la Expo Construcción y Arquitectura del 19 al 21 de octubre

Los Cabos y Baja California Sur mantiene su liderazgo turístico atrayendo nuevas inversiones en construcción de hoteles, centros comerciales y parques logísticos lo que demanda mayor número de viviendas y servicios y en este contexto se llevará a cabo en el destino turístico josefino la Expo Construcción y Arquitectura primera edición del 19 al 21 del mes de octubre en el hotel J. W. Marriot.

Así lo informó el director y organizador de Expo Con 2021, Javier Ignacio Murillo Betancourt, en conferencia de prensa donde hizo extensiva la invitación a este evento al público en general y al mercado turístico y de la construcción de Los Cabos y de todo Baja California Sur.

Explicó que se trata de una feria enfocada al mercado de la construcción desde lo que es el proyecto en sí como tal hasta todo lo que ya es parte de procesos constructivos, instalaciones y acabados y en este sentido es una feria de exposición de ese tipo de productos, servicios y nuevas tecnologías.

Participan 45 empresas que representan más de 100 marcas a nivel nacional y una completa oferta en materiales y servicios en la construcción y arquitectura dispuestos a invertir en el estado mediante servicios y distribución de productos.

Se espera un flujo de alrededor de 1, 500 visitantes y una importante participación de expositores y visitantes de la zona y foráneos, estimando una derrama de alrededor de 3 millones de pesos tanto en negociaciones como en derrama generada por el turismo de negocios y nuevas inversiones.

Este evento afortunadamente de estos meses difíciles por el covid se había programado para mayo del 2020 pero no fue posible por lo que se decidió fuera en este año y con ello se reactiva la industria de negocios, además de que se llevará con todos los protocolos de higiene que contemplan la autoridades de salud.

“Se busca también que a través de este tipo de eventos se empiece a incentivar nuevamente lo que es el turismo de negocios que es muy importante y sobre todo ahora después covid, ya que hubo una sequía fuerte prolongada muy distinta a lo que es el turismo normal, este ha tenido una reactivación muy positiva sin embargo, no el turismo de negocios, que se ha visto muy afectado ya que muchas de las empresas optaron por lo virtual lo que para muchos de ellos es fabuloso no tienen que gastar en viáticos todo es a distancia pero el que más se ve afectado es el destino, ya no hay renta de autos, no hay taxis ya no se consume en restaurantes, la derrama ya no se genera”.