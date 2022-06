El Skate: un deporte “hermoso” como todos los demás

En la actualidad los estereotipos están a la orden del día y aunque parezca que no, en el mundo del deporte, también existen y muchas veces, los que reciben adjetivos negativos son los que están involucrados en el ámbito urbano, entre ellos el skate, no obstante, los altos mandos del deporte se han encargado de cambiar esa ideología al convertirlo oficialmente como un deporte olímpico.

Todo buen skater de San José del Cabo, de ley ha tenido que pasar por el famoso Skatepark de la 5 de febrero, ese centro de reunión que por años los jóvenes han tomado como su sitio por excelencia para entrenar, caerse y convivir con personas que comparten el mismo gusto, y, a pesar de ser un espacio muy completo, con los años, han existido deterioros y parte de ese tema, nos lo amplio el joven Javier Pérez, quien en sus años de experiencia considera que este skatepark es muy bueno, cuenta con lo necesario, pero siempre, se puede mejorar y explicó que cosas le hacen falta.

Luego nos adentramos al otro tópico de suma importancia: pensar actual de la sociedad ante este deporte, y por que son tan detractores de él, a lo que Javier nos respondió que las personas suelen basarse en el aspecto estético. Nuestro entrevistado opina que eso ya no debería existir, dado que el skate ofrece muchas ventajas para el estado físico y mental, describiéndolo como: ¨hermoso¨. Por lo que lo amplía y lo explica de la siguiente manera:

¨Pues yo creo que pues si, están mal, la verdad, por que actualmente, se considera ya un deporte como tal el Skate en varias partes y pues yo estoy de acuerdo, por que, básicamente si construyes como una habilidad física y se me hace también al mismo tiempo como un arte la verdad, entonces es algo hermoso la verdad, entonces no se exactamente de dónde vienen esas opiniones, tal vez por la misma apariencia de las personas, así primera impresión pero para mi no es nada negativo¨.